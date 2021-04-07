Babasına yardım etmek için çıktığı çatıdan düşerek ölen genç toprağa verildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çatı kaplaması yapan babasına yardım etmek isterken üçüncü kattan düşerek yaşamını yitiren 23 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Körfez ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin çatısında kaplama yapan babasına yardım etmek isteyen Ömürhan Türkoğlu (23), çatıya çıktı. Babası ile birlikte bir süre çalışan Türkoğlu, bir anda dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü. Düşmenin etkisiyle Türkoğlu ağır yaralanırken, olayı gören babası ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbi durduğu belirlenen genç, ambulansa alınarak kalp masajı eşliğinde Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Türkoğlu'nun cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Türkoğlu'nun cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak için Derince Fatih Camii'ne getirildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan Türkoğlu'nun cenaze namazına babası, kardeşleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Türkoğlu'nun cenazesi, Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.