İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Babasını döven kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde babasını döven kuzenini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını döven kuzenini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.


Gündoğdu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Soner Tezcan ile amcası arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Tezcan amcasını darp etmişti. Babasını kanlar içinde gören T.T. ise kuzeni Soner Tezcan'a silahla 5 el ateş ederek ölümüne sebep olmuştu. Gözaltına alınan T.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.