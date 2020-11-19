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Babasının korona virüse yenildiğini duyurduktan sonra hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde korona virüs tedavisi gören babası için sosyal medyada paylaşım yaparak kendisinin de virüse yakalandığını duyuran 57 yaşındaki Mahir Akar, paylaşımları yaptıktan 8 saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde korona virüs tedavisi gören babası için sosyal medyada paylaşım yaparak kendisinin de virüse yakalandığını duyuran 57 yaşındaki Mahir Akar, paylaşımları yaptıktan 8 saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde bakkal işletmeciliği yapan Rahmi Akar(73) ile eşi Meliha Akar, korona virüse yakalanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen virüsü atlatamayan Rahmi Akar, önceki gün hayatını kaybetti. Eşiyle birlikte virüse kapılarak evde karantinada olması nedeniyle babasının acı haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Mahir Akar(57), paylaşımında hastalığa karşı uyarılarda bulundu. Babasının ölümü sonrası yaptığı paylaşımdan 8 saat sonra dün akşam saatlerinde fenalaşarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek Mahir Akar'ın cenazesi, işlemleri sonrasında Körfez ilçesinde toprağa verilecek.

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