Babasının otomobilini akıllı araca çevirdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, babasının otomobilini akıllı araca çeviren Burak Erhan'ı makamında kabul ederek, başarılar diledi.

Mustafa Kocaman, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya çeviren 11. sınıf öğrencisi Burak Erkanlı'yı makamında misafir etti. Kartepe Belediyesi hizmet binası önüne babasının aracı ile gelen Burak Erkanlı, yaptığı çalışma hakkında Belediye Başkanı Kocaman'a bilgi verdi.

Akıllı araç yaptı

Burak Erkanlı, pandemi sürecinde aldığı uzaktan eğitimden arda kalan zamanlarda yaptığı yazılımla babasının otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü. Yaklaşık 6 ayda babasının 2003 model otomobili yaptığı yazılım sayesinde cep telefonundan verdiği sesli komutlarla uzaktan aracın camlarını temizlemesini, bagaj kapağını açmasını, camlarını açıp kapatması gibi birçok işlevi yerine getirebilmesini sağlıyor.

"Her anlamda destekçi olacağız"

Geliştirdiği yazılım sayesinde araçların donanımına sesli komut sistemi ekleyen Burak Erkanlı'yı tebrik eden Başkan Kocaman, "Kendi imkanları ile güzel işler başarmış, ilerleyen süreçte kendisine her anlamda destekçi olacağız, ben inanıyorum ki bu başlangıç çok daha başarılı projelerin ilk adımı olacaktır. İnovasyon çağımızın lokomotifi, gelişmenin anahtarıdır. Bu uğurda çalışan, kendini geliştiren gençlerimiz zaman yanındayız" dedi.