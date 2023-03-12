Babasının satın aldığı kulüpte profesyonel oldu, ilk maçına çıktı

Lig ekiplerinden Belediye Derincespor'u resmi işlemleri henüz yapılmasa da satın alan Faruk Bayraktar'ın 19 yaşındaki oğlu Eren Bayraktar, kulüpte profesyonel yapıldı ve ilk resmi maçına çıktı.

Uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden ve son iki sezondur futbolcularına maç başı ücretlerini ve primlerini ödeyemez duruma gelen 3. Lig ekibi Belediye Derincespor'un sık sık satışı gündeme gelmişti. Fakat Belediye Derincespor Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve yönetimi, ilçenin takımının satılmasından yana olmadıklarını, kulübün biraz destekle kalkınabileceğini ve dışardan birine satışın son gündem maddesi olacağını kaydetmişti. Her geçen gün daha çok hissedilmeye başlanan ekonomik kriz ile futbolcu grubunun ve çalışanlarının maaşlarına yansıyan darboğaz aşılamamıştı. Maddi desteği bulamayan yöneticiler, kulübün amatör liglere düşmemesi için satış konusunda Sapancalı iş insanı, Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Faruk Bayraktar ile masaya oturarak anlaşma sağlamıştı. Resmi işlemler henüz tamamlanmış olmasa da kulüp, Faruk Bayraktar tarafından satın alındı. Bugün oynanan Ağrı 1970 Spor maçında Faruk Bayraktar'ın 19 yaşındaki oğlu Eren Bayraktar da babasının satın aldığı Belediye Derincespor formasıyla ilk resmi maçına çıktı. 65. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu, ilk resmi maçında 25 dakika sahada kaldı.

Şubat ayında satış için prensipte anlaşıldı

Yaşanan krizden dolayı teknik ekip ve birçok futbolcunun ayrıldığı Belediye Derincespor'da teknik sorumluluğu Hamza Mutlu ve Murat Başak üstlendi. Ocak ayında teknik kadroya Özgür Çetiner de yardımcı antrenör olarak katıldı. Abdulkerim Canlı, Ahmet Keleş, Alihan Bel (kiralık), Burak Koçer, Eray Dursun, Erdi Can Şehit, Kubilay Serbest (kiralık), Maksut Pune, Mustafa Demirel, Okan Baydemir, Tarık Mayhoş (kiralık) ve Yiğit Demir transfer edilerek kadro zenginleştirildi. Şubat ayında ise Faruk Bayraktar ile sürdürülen görüşmeler neticeye bağlandı. Borçlarıyla birlikte kulübü almayı kabul eden Faruk Bayraktar ile prensipte anlaşma sağlandı. Detayların ise ilerleyen günlerde basın toplantısıyla paylaşılacağı belirtildi. Kulübün Faruk Bayraktar'a satışı yalanlanmadığı gibi resmi olarak herhangi bir işlemin de yapılamadığı belirtildi. Kulüp yönetiminin satıştan önce olağanüstü kongreyle kulübü şirketleştireceği öğrenildi.

Oğlunu profesyonel yaptırdı, ilk maçına çıkardı

Kulübe mali kaynak sağlamaya başlayan Faruk Bayraktar'ın 2014 yılında Sapanca Akademi Spor Kulübü'nde futbol oynamaya başlayan, Sakarya Gücü ve Fenerbahçe alt yapısında amatör olarak futbol oynayan 19 yaşındaki oğlu Eren Bayraktar da profesyonel yapılarak kulübe katıldı. 17 Şubat'ta lisansı çıkarılan ve 31 Mayıs 2024 yılına kadar sözleşme imzalanarak Belediye Derincespor kadrosuna dahil edilen santrfor Eren Bayraktar, Ağrı 1970 Spor karşısında ilk kez profesyonel olarak forma giydi. Belediye Derincespor'un 5-0 üstün olduğu anlarda, 65. dakikada maçın yıldızlarından Kubilay Serbest'in yerine 17 forma numaralı Eren Bayraktar oyuna girdi. Babası Faruk Bayraktar da maçın son on dakikasına kadar tribünden maçı seyretti.