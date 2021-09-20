Babasının silahla yaraladığı husumetlisini 42 gün sonra da oğlu bıçakladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, 42 gün önce babasının silahla yaraladığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.

Olay, dün akşam Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Y. ile aralarında husumet bulunan Emre A. (36) caddede karşılaştı. Adem Y. ile Emre A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emre A., cebinden çıkarttığı bıçakla Adem Y.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Adem Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Emre A. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklanan vatandaş 41 gün önce silahlı saldırıya uğramış

Adem Y.'nin 8 Ağustos'ta da şoför olarak çalıştığı otobüsten inerek durak bahçesinde oturmak istediği sırada Emre A.'nın babası Cemalettin A. (52) ve yeğeni Y.A. (28) tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu öğrenildi. Yaralanan Adem Y.(nin daha sonra şahıslar tarafından darp edildiği, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekiplerinin silahlı saldırgan Cemalettin A. ve Y.A.'yı gözaltına aldığı ve iki zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.