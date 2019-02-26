Bağ evi çıkan yangında kül oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında küle döndü.

Olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Karakoyun'a ait bağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında alevlere teslim olan bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından önce şans eseri bağ evinden çıktığını söyleyen Haydar Karakoyun, “Evden Gölcük'e geldim 15 dakika önce evden çıktım. Komşuların haber vermesi üzerine hemen eve geldim. Yangının evde bulunan buzdolabından çıktığı tahmin ediliyor. Evde kimsenin olmamasına sevindim, itfaiyecilere çabaları için teşekkür ediyorum” dedi.