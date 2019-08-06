Bağçeşme itfaiye binasının tüm katları görüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme'de başlattığı İtfaiye Müfreze Binasının tüm katları yükseldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin acil durumlara daha kolay müdahale etmesi için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de Bağçeşme'de yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve yapım çalışmaları hızla süren müfreze binasının tüm katları yükselirken çalışmalar kapsamında binada çatı işlerine başlanacak. Kara sıva imalatına da başlanan yapının galvaniz çatı dereleri yerlerine koyulacak.

Toplam 788.4 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapının 219,50 metrekarelik birinci katında 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler bulunacak. 418,10 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta da 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler oluşturulacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Yapının dış cephesinde traverten cephe kaplaması yapılacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak. Çevre düzenlemesinde asfalt kaplama kullanılacak.