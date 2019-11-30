Bağçeşme İtfaiye Müfrezesi yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme semtinde başlattığı itfaiye müfreze binasının yapım çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri amacıyla kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de Bağçeşme semtine yapılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan müfreze binasının, traverten cephe kaplama imalatına devam ediliyor. Elektrik, tava imalatını da sürdüren Büyükşehir ekipleri, elektrik, kablo montajına başladı. Mekanik, yangın tesisat işine de başlayan ekipler, bina içindeki odaların seramik imalatlarını da sürdürüyor.

Bağçeşme İtfaiye Müfrezesi binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler olacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak.