Bağçeşme itfaiye müfrezesinde sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme semtinde başlattığı itfaiye müfreze binası çalışmalarında sona gelindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmesi için yeni müfreze binaları inşa etmeye devam ediyor. İzmit Bağçeşme semtinde sürdürülen çalışmalarda büyük bir kısmı tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda merdiven mermer imalatı, seramik imalatı ve kapı imalatı hızla tamamlanıyor. Yangın kapısı imalatlarını da devam eden ekipler, garaj elektrik tava imalatına başladı.

Bağçeşme itfaiye müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta ise 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler olacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak.