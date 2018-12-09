Bağçeşme'ye tam donanımlı itfaiye binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme'de başlattığı itfaiye müfreze binası yükseliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri için kentte yeni müfreze binaları Bağçeşme'de inşa ediyor. Müfreze binası bölgedeki olaylara ilk müdahalede önemli bir rol alacak. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve yapım çalışmaları hızla süren müfreze binası yükseliyor. Bodrum, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan Bağçeşme Müfreze Binası'nın 1. kat çalışmaları başladı. Bodrum kat temel çalışması gerçekleştirilen yapıda temel ve perde yalıtım işleri biterken 1.kat iskele kurulumu ve döşeme kalıp imalatları tamamlandı.

Toplam 788 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapının 219 metrekarelik 1. katında 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler bulunacak. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer almakta. Birinci katta 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler oluşturulacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Yapının dış cephesinde traverten cephe kaplaması yapılacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak. Çevre düzenlemesinde asfalt kaplama kullanılacak.