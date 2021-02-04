İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağları kopan İzmit Belediyesporlu Erat ameliyat olacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’un Beşiktaş maçında çapraz bağları kopan oyuncusu Kübra Erat ameliyat edilecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor'un Beşiktaş maçında çapraz bağları kopan oyuncusu Kübra Erat ameliyat edilecek.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor'un başarılı guard oyuncusu Kübra Erat, Beşiktaş maçında rakibiyle girdiği mücadele sırasında sağ diz çapraz bağlarını kopartması sonucu sezonu kapattı. Tedavi altına alınan oyuncunun cuma günü İzmit'te bulunan özel bir hastanede ameliyat edileceği öğrenildi. Erat, ameliyatın arından fizik tedavi çalışmalarına başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.