Bahar ayında Kocaeli beyaza büründü, kar kalınlığı 30 santimi aştı

Kocaeli'de bahar ayında gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar kalınlığı 30 santimi aştı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan ve turizme kazandırılan 970 rakımlı Eriklitepe Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Bahar ayının gelmesiyle sıcak havayı bekleyen Kocaeliler, sabaha beyaz örtüyle uyandı. Yağış etkisini sürdürürken kar kalınlığı 30 santimi geçti. Hava sıcaklığı ise 5 derece olarak ölçüldü. Beyaza bürünen tabiat parkı görüntüsüyle de eşsiz manzaralar oluşturdu.