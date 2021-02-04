Bahar havası sahillerde korona virüs önlemlerini unutturdu

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, deniz kenarına akın etti. Sıcak havanın tadını çıkartan vatandaşların birçoğu ise korona virüs tedbirlerini unuttu.

Termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de, Şubat ayında bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. İzmit ilçesinde yüzlerce vatandaş, sahillere gelerek güneşli havanın tadını çıkarttı. Sahilde vatandaşların kimi sohbet ederken kimi kitap okudu, kimi ise yürüyüş yaptı. Yoğunluğun yaşandığı sahillerde vatandaşların birçoğu ise korona virüs önlemlerini unutarak maske takma zorunluluğunu, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

“Bu mevsimde olmaması gereken bir hava”

Kış mevsimi olmasına rağmen hava sıcaklığının yükselmesinin şaşırtıcı olduğunu belirten Tolga Marmara isimli vatandaş, “Uzun zamandır dışarı çıkamıyorduk, daraldık. Biz de sahile çıkalım dedik. İzmit'te sahilde gidilecek pek de bir yer yok sahil dışında. Hava da güzel olunca biz de geldik. Biraz dolaşacağız. Gördüğümüze kurallara uyanlar da var, uymayanlar da var. Geniş alan olduğu için insanlar mesafeli bir şekilde oturuyor. Bu mevsimde olmaması gereken bir hava. Ama bir yandan da güzel oldu. Evde daralmaktan ise burada vakit geçirebiliyoruz” dedi.