Gölcük'te bu yıl 13.'sü düzenlenen geleneksel Bahar Şenliğinde el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Gölcük Belediyesi tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği, Kavaklı sahili amfide rengarenk etkinliklerle başladı. 3 gün sürecek olan Bahar Şenliği'nin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile açılışını gerçekleştirilen şenlikte sivil toplum kuruluşları tarafından açılan stantlarda da el emeği göz nuru ve çeşitli ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenliğin açılışında konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kavaklı Sahiline renk getiren Bahar Şenliği organizasyonunu katılan sivil toplum kuruluşlarımıza, belediye personellerimize ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.