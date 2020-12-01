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Bahçecik Semt Meydanı'nda çalışmalar devam ediyor

Başiskele Belediyesi, meydan özelliği taşıyan merkezlerde vatandaşların beklentilerini karşılamak amacıyla kentin tarihini ve kültürünü yaşatacak semt meydanlarına bir yenisini ekliyor.


Başiskele'nin nüfusu en fazla olan Barbaros Mahallesi'ne kent estetiğine uygun, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak semt meydanını kazandıran Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki Bahçecik Semt Meydanı'nı ilçeye kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Özlü'nün talimatıyla ilk kazma vurulan semt meydanında taş duvar çalışmaları tamamlandı. Toplamda 347 metrekare alanı kapsayan meydan içerisinde 100 metre alanı otopark olarak kullanılacak. Peyzaj çalışmaları ile güzel ve doğal bir görüntü kazanacak olan semt meydanına vatandaşların dinlenebilmesi için kent mobilyaları da yerleştirilecek.


Meydan çalışmasının en kısa sürede tamamlanması ve hizmete girmesi için belediye ekipleri hummalı bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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