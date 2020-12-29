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Bahçecik Semt Meydanı'nın zemin betonu atıldı

Yapımına kısa bir süre önce başlanan Bahçecik Semt Meydanı’nda zemin betonu atıldı.

Yapımına kısa bir süre önce başlanan Bahçecik Semt Meydanı'nda zemin betonu atıldı.


Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki Bahçecik Semt Meydanı'nı ilçeye kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Taş duvar çalışmaları yakın zamanda tamamlanan meydanda zemin betonu da atıldı. 347 metrekare alanda devam eden projede, 100 metrekare alanı otopark olarak kullanılacak meydanda peyzaj çalışmaları da yapılacak. Bahçecik'e yaraşır estetik ve modern bir görüntü kazanacak olan semt meydanına vatandaşların oturup dinlenebilmesi için kent mobilyaları da yerleştirilecek.

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