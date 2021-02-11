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Bahçecik stadı spor tesisinde çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi tarafından Bahçecik’te yapımına başlanılan spor tesisinde çalışmalar devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Bahçecik'te yapımına başlanılan spor tesisinde çalışmalar devam ediyor.


Başiskele'de spor yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin kulüplerinden Bahçecik Spor Kulübü için Başiskele Belediyesi tarafından geçen aylarda yapımına başlanan spor tesisindeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aralıksız sürdüren çalışmalarda çatı kaplamasını tamamlanan belediye ekipleri, modern tesisi yeni sezona hazır hale getirmeyi hedefliyor.


Bahçecik Spor Kulübü'ne yakışır Bahçecik Stadı yanında 300 metrekare alan üzerinde inşaa edilen modern tesiste, başkan ve yönetim odası, eğitim salonu, 4 soyunma odası, revir, hakem odası, malzeme odası, çamaşır odası, duşlar ve lavabolar yer alacak.

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