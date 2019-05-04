Bahçesinde yaktığı çöp, bağ evini küle çevirdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın bahçede temizlik yaparken yaktığı ateşin sıçradığı bağ evi küle döndü.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan Y. isimli bir vatandaş temizlik yaptığı bağ evinin bahçesinde çöpleri yakmak için ateş yaktı. Ateşi yaktıktan sonra bağ evine çay içmek için giren İlhan Y. alevlerin eve sıçradığını fark etti. Kısa sürede rüzgarın etkisi ile alevlerin evin tamamını sardığını gören İlhan Y. durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.