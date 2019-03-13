Bahçeye uçan otomobil sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında evin bahçesine uçan otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki 34 KLJ 08 plakalı otomobil ile Halil Y. yönetimindeki 34 BUS 702 plakalı otomobil Çenesuyu Caddesi ile Gaffar Okkan Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Halil Y. idaresindeki otomobil evin bahçesine uçtu. Kaza sonucu bahçeye uçan araç sürücüsü Halil Y. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.