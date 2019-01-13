Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin bu coğrafyada var olmak için kendi silahlarıyla caydırıcı, güçlü ve başarılı olmaya mecbur olduğunu söyledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde BMC'nin fabrika temel atma törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Savunma sanayi alanında yarım yüz yıldan beri ev sahipliği yapan Sakaryamızdayız. Sakarya'nın rolünün giderek artacağına inanıyorum. Yurt içi ve sınır dışı operasyonlarda yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği silahların önemi açıkça görülmekte. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömen Mehmetçiğimizin arkasında sizler varsınız. Mehmetçiğimiz destan yazarken, savunma sanayi çalışanları ürettiği eserler ile Mehmetçiği desteklemişlerdir. Bu yolda tüm girişimleri bizleri teşvikleyen, yüreklendiren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yerlilik ve milliliğin bekamızı ilgilendiren zorunluluk haline geldiğini ifade eden Bakan Akar, "Türkiye bu coğrafyada var olmak için kendi silahları ile caydırıcı, güçlü ve başarılı olmaya mecburdur. Coğrafya ne kadar kaderse, Türkiye bu coğrafyanın kaderidir. Tankı, topu milli imkanlarla üretemediğimiz için yıllarca dışarıdan bekledik. Bu yüzden kendi göbeğimizi, kendimiz kesecek şekilde tedbirleri almaya başladık ve alacağız. Modern harp silah araç ve gereçlerinde yabancı firmaların teknolojilerine bağlı olmadan projeler gerçekleştirilecek. Yerlilik ve millilik adı altında çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bakan Akar, "2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik ve millilik oranının bugün yüzde 60'lara ulaşması yapılan çalışmaların başarılı olduğunun en açık göstergesidir. Bu konuda öncelikle hedefimiz gelişmiş teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetlerimize ortaya çıkarabilmektir. TSK'nın ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımın artırılması zarüriyet ve şarttır. Arifiye'deki 1. Ana Bakım Merkezinin işletmeleri bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bölgeye yapılan, yapılacak olan bu tür yatırımlar istihdama da önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye bu coğrafyada var olmak için kendi silahları ile caydırıcı, güçlü ve başarılı olmaya mecburdur. Coğrafya ne kadar kaderse, Türkiye bu coğrafyanın kaderidir. Tankı, topu milli imkanlarla üretemediğimiz için yıllarca dışarıdan bekledik. Bu yüzden kendi göbeğimizi, kendimiz kesecek şekilde tedbirleri almaya başladık ve alacağız. Modern harp silah araç ve gereçlerinde yabancı firmaların teknolojilerine bağlı olmadan projeler gerçekleştirilecek. Yerlilik ve millilik adı altında çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.