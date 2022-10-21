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Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, Dilovası'nda temaslarda bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu Dilovası’na gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu Dilovası'na gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.


İlk ziyaretini Dilovası Kaymakamlığı'na yapan Çavuşoğlu, burada Kaymakam Kubilay ile Dilovası hakkında bir süre sohbet etti. Ziyarette, Başkan Şayir'de belediye çalışmaları hakkında Çavuşoğlu'na bilgiler verdi. Ayrıca günün anısına Kaymakamlık hatıra defterini dolduran Çavuşoğlu'na, Kaymakam Kubilay tarafından hediye takdim edildi.


Çavuşoğlu, daha sonra Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen GİLEM marka el dokuma kilimleri yerinde inceleyen Çavuşoğlu, Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özsu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ürünleri inceleyen Çavuşoğlu, el dokuma kilimleri çok beğendiğini dile getirerek, Kooperatif Başkanı Özsu ve ekibine başarılar diledi.

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