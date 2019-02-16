Bakan Dönmez: “Daha önce bu kaptan gemiyi nasıl limana sağ salim ulaştırdıysa bu sefer de ulaşacağız”

Daha önce bu kaptan gemiyi nasıl limana sağ salim ulaştırdıysa bu seferde sağ salim limana ulaşacağız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kocaeli'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması adı altında düzenlenen programa katıldı. Bakan Dönmez'in Kocaeli Valiliği, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Ticaret Odasına yapmış olduğu ziyaretler sonrasında gerçekleştirilen toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve davetliler yer aldı.

"İyi bir miras, iyi bir iz bıraktığımıza inanıyorum"

İzmit'te bulunan bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli'mize güzel eserler kazandırdık. Benim bunu tek başına yapacak bir sihirli değneğim yok. Biz bunu Kocaeli halkıyla, sivil toplum teşkilatlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla, meclisimizle, partimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla yaptık. Hiç kimsenin kendi başına yapma mahareti olmaz. Ama biz de üstümüze düşen görevi yaptık. İyi bir miras, iyi bir iz bıraktığımıza inanıyorum. Bu enerjiyi vatandaşlarımızdan alıyoruz. Bu da bizim için en iyi şeydir” dedi.

“Bu yıl içerisinde enflasyonda 14-15 rakamlarını yakalayacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı konuşmasında enflasyonun ilerleyen dönemlerde azalacağını dile getirerek, “Kocaeli, Asya ve Avrupa arasında önemli geçiş noktalarından birisidir. Son yıllara özellikle yerel kalkınmada önemli başarılara imza atmış bir kenttir. Bunda hiç şüphesiz yerel yönetimlerimizin katkısı, emeği çoktur. Sadece Kocaeli'de değil, AK Parti belediyeciliğinin örneklerini birçok kentimizde yaşadık Bu hizmetlerin devamı için liderimizin arkasında kenetlenip bir kez daha destek olmaya çağırıyorum sizi" diye konuştu.

Faiz ve işsizlik göstergelerinde iyileşmeleri göreceğiz"

Ekonomiyi değerlendiren Bakan Dönmez, "İnşallah bu yıl içerisinde enflasyonda 14-15 rakamlarını yakalayacağız. Önümüzdeki yıllarda da tek haneli rakamlara gelmiş olacağız. Buna bağlı olarak faizde ve işsizlik göstergelerinde iyileşmeleri birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Sağ salim limana ulaşacağız”

Türkiye'nin daha önce daha büyük ekonomik saldırılara maruz kaldığını dile getiren Bakan Dönmez, “Adeta aşılandık. Bunu da en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Ülkemizi bir gemiye benzetecek olursak, uluslararası sulara açılan bir gemimiz yoktu. Kıyıdan kıyıdan giden, sık sık limanlarda kapılarını ve mürettebatlarını değiştiren, gemiyi bakıma alan bir gemimiz vardı. Ama son 15 yıldır uluslararası sulara açılabilen, açık denizlerde yol alan bir gemimiz, tecrübeli bir kaptanımız, deneyimli bir de mürettebatımız var. Zaman zaman açık sularda fırtınaya kapılabiliriz, bazılarımızın midesi bulanabilir. Bunlar gelip geçici hadiseler. Daha önce bu kaptan gemiyi nasıl limana sağ salim ulaştırdıysa bu seferde sağ salim limana ulaşacağız. Yalnız alt kattakiler dikkat etsin, geminin altını oymaya çalışanlar olabilir. Onlara fırsat vermeyelim. Biz yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasının ardından basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.