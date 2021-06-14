Bakan Karaismailoğlu'ndan Kocaeli ziyareti

Bir dizi ziyarette bulunmak ve programa katılmak için Kocaeli'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze Belediyesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi incelemede bulunmak ve Gebze-Darıca Metrosu tünel açma törenine katılmak üzere Kocaeli'ye geldi. Bakan Karaismailoğlu'nun Kocaeli'deki ilk durağı Gebze Belediyesi oldu. Bakan Karaismailoğlu'nu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz karşıladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra Darıca Belediyesini ziyaret etmek için ayrıldı.