Bakan Selçuk: “31 Mart akşamı bir zaferle çıtamızı daha da yükseğe çıkartacağız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret için geldiği Kocaeli'de katıldığı "Bilide Kadın ve Çocuklar Günü" programı sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. İlk önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Selçuk, Karaosmanoğlu'ndan Kocaeli'de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve parti yönetiminin karşıladığı Bakan Selçuk, “Kuruluşundan itibaren Kocaeli teşkilatında görev almış, bu davaya omuz vermiş, bu kente hizmet etmiş bütün dava arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Geçen ay gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Cumurbaşkanımız belediye başkan adaylarımızı açıkladı. İnşallah 31 Mart akşamı yine bir zaferle gönül belediyeciliğiyle Kocaeli'yle tekrar buluşacağız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan sizlere güveniyoruz. Biz de sizler için elimizden gelen destekleri sağlamak için gayret edeceğiz. 31 Mart akşamı bir zaferle çıtamızı daha da yükseğe çıkartacağız” dedi.