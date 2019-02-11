Bakan Selçuk, 'Bilimde Kadın ve Kız Çocukları' Günü Kocaeli'de kutladı

Bilimde kadın ve Kız Çocukları Günü etkinlikler kapsamında Kocaeli'ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kocaeli Valiliği'ni ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Bakanlık bünyesinde olan çalışmaları incelemek için Geldiği Kocaeli'de ilk olarak Kocaeli Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Selçuk'a Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen eşlik etti. Bakan Selçuk'u Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve AK Parti Kocaeli milletvekilleri karşıladı. Kocaeli Valiliği'nde Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk, buradaki ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Bilimde kadın ve Kız Çocukları Günü'nü sanayi kenti Kocaeli'de kutlamak istediğini ifade ederek, “Bugün burada olmakta mutluluk duyuyoruz. Bugün Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü. Biz de bu günü bilimde, teknolojide öncü olan şehirlerimizden birisi olan Kocaeli'de kutlamak istedik. Hem de Kocaeli'de bakanlığımız alanında olan çalışmaları da değerlendirmek istedik. Şimdi İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacağız. Burada olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim” dedi.

Bakan Selçuk Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un makamında yaptığı görüşme sonrasında İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri katıldı.