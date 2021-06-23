Bakan Varank, darp edilen İHA Muhabirini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'yu ziyaret etti. Uslu'nun kanlar içindeki görüntüsünden çok etkilendiğini söyleyen Bakan Varank, "Bedelini ödemesi lazım. Genel başkanının da ödemesi lazım. Yolsuzluk yapıyorsun, üstüne şiddet uyguluyorsun. Bunun altından kalkamamaları lazım" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından dün feci şekilde darp edilmişti. Gerek medya, gerekse siyasi kesimden Uslu'ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bugün Mustafa Uslu'yu evinde ziyaret etti. Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Varank, olayın nasıl olduğunu sordu.

“Çok üzüldüm”

Görüntüleri izlediğini söyleyen Bakan Varank, "Ben kanlar içinde görünce çok üzüldüm ama maşallah bugün iyisin” dedi.

"Hesap vermesi gerekenler var"

‘Böyle alçakça bir şey olamaz' diyen Bakan Mustafa Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“Ortada bir ahlaksız var, bir usulsüzlük var bunu çeken gazeteciye de şiddet uygulamak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bir partinin grup başkan vekilinden bahsediyoruz. Hem ortada ihmal yolsuzluğu var. Açık saçık yolsuzluk yapılmış, onun üzerine hazine arazileri, milletin malı ihlal edilmiş. Çok yüzsüzce bu işleri yapan insanlar, bu usulsüzlüğü yapıp kendi yerini kendi yıkmıyor. Onu da yapmıyor. Devlet yıkmak zorunda kalıyor. Bundan daha doğal bir haber olabilir mi? Bir partinin grup başkan vekili bir ihmal yolsuzluğu yapıp, hazine arazisini işgal edip adamların gazeteciyi dövdürüyor. Baktım kuru bir özür dilemiş. Bu öyle özürle geciktirecek bir iş değil. Bir konu gündeme geldiğinde; ‘iktidar istifa etsin' diyorlar. İstifa müessesi sadece iktidar için geçerli değil. Milletin temsilcisi böyle bir yolsuzluk, hazine arazisi işgali yapamaz. Bunu yapanın o mecliste yeri yoktur. Genel başkanlarının grup toplantısını bugün izledim senden hiç bahsetmiyorlar. Geçiştirmekle oluyor mu? Bence burada hesap vermesi gerekenler var. Bu hesabı milletimizin sorması lazım. Bizde takipçisi olacağız. Size her türlü desteği vereceğiz."

"Kanları görünce çok etkilendim"

Bugün önemli ziyaret için Kocaeli'ye geldiğini kaydeden Bakan Varank, "Tataristan Cumhurbaşkanı geliyor. Burada önemli yatırımlar yapacaklar. Onların görüşmesini yağacağız. Gelirken, ‘Mustafa'ya mutlaka uğramam' lazım dedim. Dediğim gibi o kanları görünce ben çok etkilendim. Şu anda iyisin maşallah. Bizde işin her türlü takipçisi olacağız. Bir imar yolsuzluğunu bir partinin grup başkan vekili yapıp sadece ‘takipçisi olacağım özür dilerim' le geçiştiremez. Bedelini ödemesi lazım. Genel başkanının da ödemesi lazım. Yolsuzluk yapıyorsun, üstüne şiddet uyguluyorsun altından kalkmamaları lazım. Hesabını vermeleri lazım" dedi.

"Tam mafya"

Saldırı olayını gerçekleştirenlerin Kocaeli'de dolaşmamaları gerektiğini dile getiren Bakan Varank, "Genel başkanları bu işin gereğini yapmıyorsa, o da bu işin sorumlusudur. Böyle bir adamı partinde tutmayacaksın, istifasını isteyeceksin. Tam mafya. Geçmiş olsun" diye konuştu. Bakan Varank, yaklaşık 3 ay sonra düğünü olan Uslu'nun mutlu gününe de ortak olacağını söyledi.

"Paçasında bile kan vardı"

Mustafa Uslu'nun babası Salim Uslu ise, "2-3 ay sonra düğünümüz var. Biz bunlarla uğraşırken böyle bir haber geliyor. Öyle böyle dövmemişler kafasına tekme atmak, sonra özür dilemek hiç doğru değil. Ben evladımı kanlar içinde görüyorum, paçasında bile kan vardı" dedi.