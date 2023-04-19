Bakan Varank ve Talus TOGG kamerasına poz verdi

Kocaeli'de gerçekleştirdiği programlara TOGG ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ile TOGG kamerasından öz çekim yaptı. Talus, "İlk defa bindim. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG gurur verici" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi programlara katıldığı Kocaeli'de Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u kullandı. Kocaeli programlarında kendisine eşlik eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile TOGG'un kamerasından öz çekim yapan Varank, Kocaeli'de ilgiyle karşılandı.

TOGG'u ilk kez deneyimleyen Şahin Talus, "Ülkemizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile bugün ilk kez buluştuk. İlk defa bindim. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG gurur verici. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve TOGG'a emek veren ekibini gururumuz olan böyle bir çalışmayı hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla TOGG gibi birçok yeni projeye imza atarak ülkemizi yarınlara güçlü bir şekilde ulaştıracağız" dedi.