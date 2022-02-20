Bakan Yardımcısı Şensoy, eğitim kampüsü projesini inceledi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Sırrıpaşa Mahallesi'ne inşa edilmesi planlanan eğitim kampüsü projesi ile ilgili incelemelerde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giderek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etmişti. Bakan Özer ile eğitim kampüsü projesinin detayları üzerine konuşan Aygün, Derince'de yapılması planlanan ve 2020 yılı içerisinde protokolü imzalanan kampüs okul projesi için Milli Eğitim Bakan Yardımcısının iştirakleriyle bir inceleme yapılacağını ifade etmişti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ü ziyaret ederek projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır'ın da hazır bulunduğu programda; ilk etapta projenin detayları görüşüldü. Heyet daha sonra projenin inşa edilmesi planlanan Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki alanda incelemelerde bulundu.