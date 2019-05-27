Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçilerle sahur yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Demir çelik sanayisinde 74 yıldır hizmet veren ve 80'den fazla ülkeye ihracat yapan fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileriyle sahur programında bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çalışmaları yerinde inceledi. Şirket yöneticileri tarafından bilgilendirilen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, üretim hattının başına geçip döküm yaparak gece üretimine start verdi.

“Bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz”

Çalışmaları inceleyen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, işçi önlüğü giydikten sonra, yemek kartı basarak yemekhaneye girdi. Yemek için kuyruğa giren iki bakan, işçilerle tek tek sohbet ettikten sonra sahur yaptı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, işçilerin Ramazanlarını tebrik ederek, aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Üretim yerlerinin ve fabrikanın çok etkileyici olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, istihdamın önemine değinerek işverenlere çok iş düştüğünü belirtti. Yaptığı konuşmasında istihdam seferberliği çağrısını hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği kapsamında iş verenlerimizden 2.5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah biz Kocaeli'de de bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz sizlerle beraber. Demin kardeşlerimizle konuşurken bahsettiler, ‘Buraya gelirken ailemiz gibi görüyoruz, çok huzurluyuz' diyorlar. Bu çok güzel bir şey işveren için burayı ailesi gibi gören insanlarla çalışmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz” dedi.

“Daha önce bakan gelmemiş, iki bakan beraber geldik”

Daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise: “Genel müdürünüz dedi ki; ‘Buraya daha önce hiç bakan gelmedi.' Biz bu durumu telafi edelim diye iki bakan beraber geldik” ifadelerine yer vererek, “Etkilenmemek elde değil, yaptığınız iş meşakkatli bir iş. Alın terinin nasıl helal olduğunu gösteren bir iş. Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023'e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin önünde güzel bir yol var. Biz iş gücümüzle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahur programı, yemek duasının yapılmasıyla sona erdi. Ziyaretin ardından işçilerle sohbete devam eden Selçuk ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı.