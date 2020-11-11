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Balataları tutuşan tırı yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’de fren tamiri yaptırdıktan sonra TEM Otoyoluna çıkan tırın balatalarında yanma meydana geldi.

Kocaeli'de fren tamiri yaptırdıktan sonra TEM Otoyoluna çıkan tırın balatalarında yanma meydana geldi. Sürücünün yol kenarına çektiği araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanmaktan kurtarıldı.


Olay Kocaeli'nin İzmit İlçesi tem otoyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'de frenlerini tamir ettirdiği Man marka 43 ABY 007 plakalı tırı ile yola çıkan İsmail K., TEM Otoyolu İzmit kesiminde balatalarından duman çıktığını gördü. Balatalardan çıkan dumanın aleve döndüğünü gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfiaye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında yaptıkları çalışma ile balatalardan çıkan alevleri söndürdü. Aracı yanmaktan kurtarılan İsmail K., daha sonra tırı ile yoluna devam etti.

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