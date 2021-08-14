Balık avı sezonu öncesi fiyatlar normal seyrediyor

Sakinliğin hakim olduğu balık pazarlarında, istavrit, hamsi gibi balıkların kilosu 50, sardalyanın ise kilosu 40 TL'den satışa sunuluyor. Fiyatların normal olduğunu söyleyen balıkçılar, vatandaşları balık yemeye davet ediyor.

Eylül 1'de açılacak balık avı sezonu öncesinde balık pazarlarında sakinlik hakimiyetini sürdürüyor. İstavrit, hamsi gibi balıkların kilosu 50, sardalyanın ise 40 TL'den satışa sunulurken balıkçılar mevsime göre fiyatların normal olduğunu belirtti. Neredeyse hiç müşterisinin olmadığını ifade eden balıkçı Erdoğan Yüzel, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın balıkları etkilemediğini iddia etti. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebileceklerini belirten Yüzel, ”Vatandaşlar bol bol balık yesinler balık sağlıktır. 61 yaşındayım her gün balık yiyorum. Herkes balık yesin, bebeklere balık yedirsinler sağlıklıdır” dedi.

"İstavrit, hamsi 15-20 liralara kadar düşer"

Avlanma sezonunun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında düşüş olabileceğini ifade eden Erdoğan Yüzel, “Sardalyanın kilosu 40 lira, istavritin kilosu 50 lira, hamsinin kilosu 50, levrek ve çupra 60 lira. Normal fiyatlar balıklar az olduğundan dolayı. 4, 5 tane esnaf kapalı 2 tane dükkan açık şu anda. Eylül birde açılacak avlanma. İnşallah bu sezon bol olacak. Palamut bol çıkarsa hamsi ucuzlar, palamut olmazsa hamsi, istavrit 50 liradan aşağıya düşmez. Palamut bol olursa istavrit, hamsi 15-20 liralara kadar düşer” şeklinde konuştu.

“Müsilajın balığa etkisi olmaz”

Vatandaşların müsilaj nedeniyle balık tüketiminden uzak durduğunu ifade eden balıkçı Erdoğan Yüzel, müsilajın balığa etkisinin olmadığını iddia ederek, “Balık piyasası şu anda iyi mevsimine göre. Sardalya, olta balıkçılığında istavrit ve hamsimiz geliyor. Marmara'nın yerli balığı. Deniz levreklerimiz ve çupramız geliyor her çeşit balığımız var ama müşteri yok. Müşterinin olmaması deniz salyasından dolayı. Aslında hiç alakası yok 45 yıldır bu işi yapıyorum uzman balıkçıyım, 45 yıldır Marmara balığı yiyorum. Müsilajla hiç alakası yok. Hangi uzmansa gelsin karşıma çıksın. Millet serbestlikle balığını yiyebilir. Milletin fikrini bozuyorlar bir tane müşterimiz yok. Çıksın biri konuşsun. Profesörler konuşmuş ama balıkla müsilajın hiç alakası yok. Çocukluğundan beri balık yiyorum, torunlarıma da Marmara balığı yediriyorum. Müsilajın balığa etkisi olmaz” diye konuştu.