Balıkçılar umduğunu bulamadı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçılar, av yasağının kalkmasının ardından 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Mevsim sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve balıkların açık sulara kaçması ise balıkçıları üzdü. Balıkçılar denizden umduğunu bulamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balık av sezonu 1 Eylül gece yarısı itibariyle başladı. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar saatin 00.00 geçmesiyle 'Vira Bismillah' dedi. Dualarla denize uğurlanan balıkçılar ilk günden umduğunu bulamadı. Bazı balıkçılar suların sıcak olması ve balıkların açık denizlere kaçması sebebiyle avlanmazken, her şeye rağmen şansını denemek isteyen birkaç balıkçı teknesi de limana eli boş döndü.

“Normalde 20 derece olması gereken su sıcaklığı 26 -30 derecelerde olduğundan balık açık sulara kaçıyor”

35 yıllık kaptan Sezgin Atlı, “ Ağların, kayık ve teknelerin bakımlarını yaptık ve sezon açılışı dün saat 00.00'da başladı bütün balıkçı camiasına hayırlı olsun. Şu anda balık yok, Karadeniz'deki arkadaşlarımla da bugün görüştüm pek olumlu değil. Sular, deniz çok sıcak. Normalde 20 derece olması gereken su sıcaklığı, 26 -30 derecelerde olduğundan balık açık sulara kaçıyor, kıyılarda balık yok bir hafta, on gün sonra başlar diye tahmin ediyoruz ve öylede olacak. Palamut balığı bu sene ilk etapta bol görünüyor fakat vatandaşımız aşırı bir bolluk beklemesin. Dün akşam çıkan tekneler balık tutamadı. Bir iki saat denizde gezdiler, bir şey olmadığı için geri geldiler.” dedi.