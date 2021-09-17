Balkan Kültür Evi, İzmit'te Balkan kültürünü yaşatacak

İzmit Belediyesi, balkan kültürünü yeni nesle aktarmak adına hayata geçireceği Balkan Kültür Evi'nin yapımına başladı.

İzmit Belediyesi, Balkan kültürünü yeni nesle aktaracak, örf ve adetlerini kentle paylaşacak Balkan Kültür Evi'ni hayata geçiriyor. Balkan dernekleri ile birlikte projesi hazırlanan ve Balkan kültürünü simgeleyecek olan Balkan Kültür Evi'nin yapımı Yenişehir Mahallesi'nde başladı. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, Yenişehir Mahallesi'nde atıl vaziyetteki bina için kültür derneklerinin fikrini alarak ortak bir proje tasarladı. Sık sık derneklerle bir araya gelerek proje detaylarını görüşen ekipler, detaylı çalışmaları sonrasında Balkan Kültür Evi'nde çalışmaları hızlandırdı.

Proje kapsamında Balkan kültürüne ait değerlerin sergileneceği ve çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği 108 metrekarelik sergi ve etkinlik alanı, 90 metrekarelik kafeterya, 24 metrekareden oluşan 2 adet federasyon odası, 25 metrekare toplantı odası, 18 metrekare mutfak ve lavabolar bulunuyor.