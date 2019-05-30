Balkan Şenliklerinin Güreş Şampiyonu, İzmitli sporcu oldu

Kuzey Makedonya'nın Valandova şehrinde gerçekleşen Balkan Şenliklerinin Güreş Şampiyonu, İzmit Belediyesi'nin sporcusu Nazmi Kahveciler oldu.

Kuzey Makedonya'nın Valandova şehrinde gerçekleşen Balkan Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar şenliğe yoğun ilgi gösterirken, yaklaşık 10 bin kişi ilgi ile izledi. Şenliklerde uluslararası yağlı güreşler de yapıldı. Etkinliğe Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kaya, Cumhurbaşkanı danışmanı İhsan Şener, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Kuzey Makedonya Ticaret Bakanı Elvin Hasan da katıldı.

İzmit Belediyesi'nin Dünya Şampiyonu güreşçisi Nazmi Kahveciler'de er meydanına çıktı. Büyük başarıya imza atan Kahveciler, 11 ülkenin katıldığı turnuvada 16 rakibi arasında birinci olarak kupayı kazandı. Şampiyon olan Kahveciler kupasını, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e götürdü. Nazmi Kahveciler'i makamında kabul eden Hürriyet, güreş şampiyonasına katılacak olan sporcuya başarılar diledi.