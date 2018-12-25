Balkanlar unutulmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, “Mostar'dan Selimiye'ye Bizim Diyarlar” paneli düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gönül Coğrafyası Okumaları serisinin ikinci panelinde Balkan Coğrafyası konuşuldu. Büyük ilgi gören panele Akademisyen Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Balkan-Karadeniz Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu panelist olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise TRT 1 Gündem Ötesi sunucusu Pelin Çift üstlendi. Panelde Balkan Coğrafyasının dünü, bugünü ve yarını ele alınarak, Balkan Savaşları detaylarıyla konuşuldu.

Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Büyükşehir yetkilileri ve çok sayıda izleyici katıldı.

Panelde konuşan Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Balkan Coğrafyasının Türkiye'ye uzak olmadığının altını çizerek, “Balkanlar bize uzak değil, daha 90 yıl önce oralardaydık. 1353 ile 1913 arası bizim o bölgede ayak izlerimiz var. Ne mutlu ki; gençlere bugün bu şuurla yine hareket ediyorlar. Belgrad'da bulunan kalenin ismi hala Türkçe bir kelime olan kaledir. Tuna Nehri, hala oralarda kıvrıla kıvrıla bizi arıyor. Saraybosna'da gözler ve ormanlar bizi arıyor. Edirne'yi geçtikten sonra inim inim inliyor insan. İmparatorluklar genelde yerel güçlerden faydalanır. Osmanlı da, Balkanlar'da böyle bir politika izlemiş. Balkanlar'da İslamiyet'i Osmanlı yaymış. Savaşlarda amaç yenilmemektir. Ama bir savaşın sonucu belli olmasa dahi yenilen taraf kimse boyun eğmek zorunda kalıyor. Osmanlı böyle bir devirde Balkanlar'da hâkimiyeti ele aldığı zaman müthiş bir hoşgörü örneği göstermiştir. Bu anlayış halkları oldukça memnun etmiştir. Türklerin özelikle din konusunda müthiş bir serbestlikleri vardır. Halk Balkanlar'da çok memnun bir yaşam sürüyordu” dedi.

Programa katılan bir diğer panelist Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu ise Balkan Coğrafyasında tam manasıyla bir güven ortamının oluştuğunu belirterek, “Balkanlar, Osmanlı açısından çok önemli bir coğrafyaydı. Osmanlı öyle bir toplum oluşturmuş ki, tam manasıyla bir güven ortamı olmuş, Müslüman olmayan insanlar Osmanlı'ya güvenmiş. Balkanlar'a baktığımız zaman o dönem için müthiş birlikte yaşama kültürü görüyoruz. Cami, Sinagog, Kilise ve Havra aynı anda açık bulunmuş ve bunu Osmanlı Devleti başarmıştır'' diye konuştu.