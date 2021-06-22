Balkonda oturan adamı kör kurşunla öldürdüler, haklarında istenen ceza belli oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı çatışması neticesinde balkonda oturan bir vatandaşın ölümüne sebebiyet veren kayınpeder, damat ve damadın arkadaşının duruşmasında mütalaa verildi.

Olay, 21 Ekim 2020 tarihinde Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk T., yanına arkadaşı Faruk K'yı da alarak, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası Mehmet A. ile bir araya geldi. Faruk T. ve kayınpederi arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Faruk T. ve kayınpederi Mehmet A. arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada evinin balkonunda oturan Taner Çakmak isimli şahıs ise başına isabet eden saçmalar ile hayatını kaybetti. Faruk T. ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Faruk K. tutuklandı. Mehmet A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mütalaa açıklandı

Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 6. Ağır Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar Faruk T. ve Faruk K. katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı ilk olarak sanık Faruk T. ve Faruk K'nın diğer sanık Mehmet A'ya karşı gerçekleştirdikleri eylem sebebiyle ayrı ayrı 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Aynı zamanda mütalaada, Faruk K'nın Taner Çakmak'ı olası kasıtla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile Mehmet A'nın da Faruk K. ve Faruk T.'ye karşı gerçekleştirdiği eylem nedeniyle 36 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti de tarafların mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.