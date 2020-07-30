Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde tabancasıyla havaya ateş ederek çevredekilerin korkulu anlar yaşamasına neden olan alkollü şahıs, kendisini eve kilitledi. Savcılık izniyle eve giren polis ekipleri ise uzun süre direnen şahsı gözaltına alırken zor anlar yaşadı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi İsmail Kolaylı Caddesi üzerinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkolü olduğu iddia edilen G.Y. isimli şahıs, tabancasıyla evinin balkonundan havaya ateş etmeye başladı. Şahsın alkollü olmasından ve havaya ateş etmesinden tedirgin olan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmak istenen G.Y., kendini eve kilitledi.

"İbrahim abi beni götürüyorlar sen ne yapıyorsun”

Uzun süre şahsı ikna etmeye çalışan polis ekipleri başarılı olamayınca savcılıktan gerekli izinleri alarak kapıyı kırarak eve girdi. Şahsı güçlükle etkisiz hale getiren ekipler, daha sonra evden dışarıya çıkardı. Dışarıda ekip arabasına binmek istemediği için uzun süre direnen şahıs, ekiplere zor anlar yaşattı. Gözaltına alınırken komşusuna seslenen alkollü şahıs, “İbrahim abi beni götürüyorlar sen ne yapıyorsun” diye bağırarak tepki gösterdi.

"Bir tane vursanıza bana"

Ekiplerin şahsı zorla araca bindirmek istemesi sırasında direnmeyi sürdüren G.Y. polislere, "Bir tane vursanıza bana" diye bağırdı. Polis ekipleri, uzun süren mücadelenin ardından şahsı polis aracına bindirerek ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Şahsın tabancasına ekipler tarafından el konulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.