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Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, apartmanın 1.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartmanın 1. katında bulunan balkondan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı.


Olay, Yeşilova Mahallesi Irmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki T.S., oyun oynadığı balkondan aşağı düşerek yaralandı. T.S.'nin düştüğünü gören annesi durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.S., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan T.S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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