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Balkonun düşen korkuluğu 3 yaşındaki Esila'yı ölüme götürdü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonunda oynarken yaslandığı korkuluğun yerinden çıkması sonucunda aşağı düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin 4 katlı binanın en üst katında bulunan evin salon kısmında oynayan 2 yaşındaki kızları Esila Deniz, balkonun cam korkuluklarına yaslandı. Esila Deniz'in yaslandığı korkuluk, montelendiği yerden çıkması sonucunda 3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü. Kızlarının aşağı düştüğünü gören çift durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkonun korkuluğu ile birlikte beton zemine düşmesi sonucunda ağır yaralanan Esila Deniz, yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Küçük çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Ay çifti ise yasa boğuldu. Çift balkon korkuluğunun binayı yanlış yapan firma tarafından hatalı montelendiğini ve hatalarının çocuklarının ölümüne neden olduğunu iddia ederek firmadan şikayetçi olacakları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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