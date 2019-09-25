Ballıkayalar'a çevre düzenlemesi

KOCAELİ (İHA) – Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından olan Ballıkayalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkını yeniliyor. Geçen sene meydana gelen selin zarar verdiği arazi düzeltilirken tabiat parkının içerisinde bulunan kentsel donatı elemanları yenilendi. 16 milyon metrekare alan ile Türkiye'nin en büyük tabiat parkları arasında yer alan Ballıkayalar'a ücretsiz otopark yapmak için de çalışmalar hızlandı.

Kocaeli'nin en büyük tabiat parkı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı, gezi, spor ve kamp için çevre illerden ve Kocaeli'nden gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Park, bahçe ve yeşil alanlardaki kentsel donatı elemanlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Ballıkayalar'da bulunan kentsel donatı elemanlarının da yenilemesini yaptı. Yenileme çalışmaları doğrultusunda Ballıkayalar Tabiat Parkı'na çokça piknik masaları ve çöp kovaları konuldu. Ayrıca tabiat parkının girişine ahşap ve demir kapı imalatı da yapıldı.

Çalışmalar kapsamında dere önünde bulunan beton set kaldırılarak, bölgenin doğasına uygun olarak taş set inşa edilecek. Tabiat parkında insanların kullanımında bulunan bölge tel çit ile çevriliyor. Tamamlanacak olan tel çit ile birlikte tabiat parkı ile özel mülkler birbirinden ayrılmış olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca tabiat parkındaki doğal yaşamın daha da canlanabilmesi için bölgeye sülün ve yabani ördek salacak.

Öte yandan vatandaşlardan gelen taleplere karşılıksız kalmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeri değiştirilecek olan giriş kısmının önüne vatandaşların ücretsiz olarak kullanabileceği otopark inşa edecek. Yeni yapılacak olan girişin önündeki 8 bin 800 metrekare arazi, Milli Emlak tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne kiralanacak. Milli Parklar da araziyi vatandaşların ücretsiz olarak kullanacağı otoparkın inşa edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edecek. Tahsis sonrası Ballıkayalar Tabiat Parkına yeşil alana ve bölgenin doğasına uyumlu bir otopark Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek.

Ballıkayalar Tabiat Parkı doğal yapısı, kanyonları, doğal deresi ve bitki örtüsü çeşitliliği bakımından il dışından ve Kocaeli içerisinden vatandaşlar, yoğun bir şekilde gelerek geziyor, spor yapıyor ve kamp kuruyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndaki vadi 200 milyon yaşında ve içerisinde 110 değişik türde kuş barındırıyor. Vadinin genişliği 40-80 metre arasında olup, bin 500 metre uzunluğunda. Ballıkayalar Tabiat Parkının içerisinde 50 tür kelebek ve 20 tür orkide de bulunuyor.