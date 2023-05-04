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Balören'deki türbenin çevresi güzelleştirildi

İzmit Belediyesi, Balören Mahallesi Keçeci Seyit Ahmet Türbesi’nin çevresinde düzenleme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi, Balören Mahallesi Keçeci Seyit Ahmet Türbesi'nin çevresinde düzenleme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların konforu için üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balören Mahallesi'nde bulunan kabristanlık ve Keçeci Seyit Ahmet Türbesi'nin çevresinden iyileştirme çalışması yaptı. Çevre düzenlemesi çerçevesinde türbe önünden kabristanlığın iç kısmına kadar uzanan 100 metre beton yol yapıldı.

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