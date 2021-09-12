Balyanoz koyu cazibe merkezi olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca'da inşa edilen Balyanoz koyu, Kocaeli'nin ve İstanbul Anadolu Yakasının yeni cazibe merkezi olacak.

Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkında çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Sahil parkının alt yapı çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yakın zamanda peyzaj çalışmalarına başlayacak. Bayramoğlu Sahil Parkının hemen yanında inşa edilen Balyanoz Sahil Parkı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, her biri bin metre uzunluktaki yürüyüş ve bisiklet yollarının beton dökümünde sona geldi. Tenis kortunun beton ve çelik imalatları tamamlanırken tuvalet, mescit ve deponun bulunacağı binanın temeli atıldı. Alandaki otopark önümüzdeki günlerde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından asfaltlanacak. Çalışmalar peyzaj çalışmasının ardından sona erecek.

Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar inşa edilecek. Balyanoz koyundaki sahil parkı, vatandaşların yeni yaşam alanı olacak.