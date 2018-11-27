Balyanoz Koyu'nun çehresi değişiyor

Darıca Bayramoğlu Balyanoz Koyu'nda çalışmalar son aşamaya gelirken, çimlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sahilde renkli görüntüler oluştu.

Yetkililer üst yapı çalışmalarının son aşamaya geldiği projede bahar aylarıyla birlikte çalışmaların tamamlanacağı müjdesini verirken, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise projenin bölgeye değer katacağını ifade etti.

Başkan Karabacak, ”Sahillerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz, proje tamamlandığında bölgeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Özellikle Bayramoğlu, Piri Reis ve Emek Mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yürüme mesafesinde olacak. Balyanoz Koyu Projesi, ilçemizdeki sahillerimizi halkımıza kazandırma adına önemli bir adım. İçerisinde sosyal tesisler, kafeteryalar, spor alanları, çocuklara yönelik parklar, dinlenme alanları gibi birçok aktiviteyi barındıracak projemizde altyapı çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlandı. Bağlantı yollarıyla birlikte bölgenin çehresi değişecek. İlçe halkımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.