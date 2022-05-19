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Barbaros Dönüşüm Projesinde ilk imzalar atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ardından, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde de uzlaşma sürecine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ardından, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde de uzlaşma sürecine başladı.


Barbaros Mahallesi riskli alanda yer alan konutlarla ilgili hak sahipleri ile ilk imzalar atılmaya başladı. Büyükşehir tarafından uzun süren çalışmalar neticesinde belirlenmiş olan dönüşüm senaryosuna uygun olacak şekilde başlayan sürece, hak sahipleri ilgi gösteriyor.

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