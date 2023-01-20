Barbaros Dönüşüm Projesinde rekor uzlaşma sonrasında yer teslimi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile projeye 70 milyon TL destek sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü Körfez Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje dolayısıyla Barbaros Mahallesindeki hak sahipleriyle yüzde 94 oranında rekor anlaşma sağlandı ve mahallenin taşınacağı alanda yer teslimi yapıldı. Kalan hak sahipleriyle ilgili kamulaştırma süreci devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Körfez Barbaros Mahallesi'nin taşınması için başlatılan kentsel dönüşüm projesi için TOKİ tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde ihale yapıldı. 5 Ocak Perşembe günü ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Firma şantiye kurulumu için çalışmalara başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Körfez Barbaros Mahallesi'nin taşınması için başlatılan kentsel dönüşüm çerçevesinde 534 konut, 40 dükkan ve bir cami inşa edilecek.