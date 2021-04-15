Barbaros Mahallesi'nde anaokulu hizmete açıldı

Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda General Edip Bayoğlu İlkokulu'nun kullanılmayan bir bölümünü anaokulu olarak hizmete açtı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gelen talepler doğrultusunda Barbaros Mahallesi'nde anaokulu sorununu çözmek için harekete geçti. General Edip Bayoğlu İlkokulu'nun kullanılmayan bir bölümünde tadilat çalışması gerçekleştiren Körfez Belediyesi, 150 öğrenci kapasiteli modern anaokulunu hizmete hazır hale getirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ile birlikte General Edip Bayoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek hem öğrencilerle hem de yönetici ve öğretmenlerle sohbet etti. Başkan Söğüt daha sonra kullanıma hazır hale getirilen anaokulunun açılışını gerçekleştirdi. General Edip Bayoğlu İlkokulu Müdürü Bilal Sürücü, çocukların eğitim alabilmesi için anaokulunun yapılmasını sağlayan Başkan Şener Söğüt'e teşekkür etti.