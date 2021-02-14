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Barbaros Mahallesine yeni park

Körfez Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan park için yapılan ihale sonrasında, sözleşme imzalanarak yer teslimi gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan park için yapılan ihale sonrasında, sözleşme imzalanarak yer teslimi gerçekleştirildi.


Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve kötü durumdaki Cevher Dudayev Parkı içinde önce proje hazırlandı ardından da ihalesi gerçekleştirildi. 14 dönümlük alanda hayata geçirilecek olan park için kısa süre önce ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı, yer teslimi gerçekleştirildi. Sözleşme imzalanması ile birlikte Başkan Şener Söğüt de sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “İhalesini gerçekleştirdiğimiz Cevher Dudayev Parkı için projeyi gerçekleştirecek firmaya yer teslimini gerçekleştirdik. Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak bölgemizdeki vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.


Barbaros Mahallesi'nde 14 dönümlük alanda hayata geçirilecek Cevher Dudayev Parkı içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları yer alacak. Yer teslimi yapılan firma çalışmalara başlarken, kısa sürede tamamlaması bekleniyor.

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