Barbaros Mahallesi'nin çehresi değişiyor

Başiskele Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde yapımına başlanılan meydan çalışmaları hızla devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde söz verdiği gibi ilçenin araç ve yaya yoğunluğu fazla olan lokasyonlara ücretsiz otopark ve yeni semt meydanları kazandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin en kalabalık mahallelerinden Barbaros Mahallesi'ne modern, kent estetiğine uygun, vatandaşların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek şekilde projesi yapılan ve çalışmalara geçen aylarda başlanan semt meydanı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Meydan projesinde devam eden çalışmalarda yeni aydınlatma direkleri montajı yapılırken, yeni parke taşlarını döşemeye başlandı. Yaklaşık 3 bin 000 metrekare alandan oluşan yeni semt meydanında ekipler tarafından farklı türlerde yeni ağaçların da dikimi gerçekleştiriliyor.

İlçenin en fazla nüfusa sahip mahallesi olan Barbaros Mahallesi'nde artan yaya ve araç yoğunluğunu da düşünen Başiskele Belediyesi, semt meydanında 20 araçlık otopark da yapıyor. Meydanda vatandaşların dinlenip eğlenceli vakit geçireceği sosyal yaşam ve etkinlik alanı, dekoratif oturma grupları ve yeni yeşil alanlar yer alacak. Modern aydınlatmalarla ışıklandırılacak semt meydanı projesi tamamlandığında ilçeye hem yeni bir çehre hem de değer katacak.