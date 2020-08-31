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Barış Mahallesi'nde asfalt serim çalışmaları

Gebze Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile Barış Mahallesi’ndeki asfalt yollar yenilendi.

Gebze Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile Barış Mahallesi'ndeki asfalt yollar yenilendi.


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfalt serimi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Barış Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışması başlattı. Barış Mahallesi 1805 Sokak ve kamyon garajı yolunda aşınma asfaltı çalışması yapan ekipler, 1819 Sokak ve bağlantılarında da sıcak asfalt serimi çalışmasını tamamladı. Fen işleri müdürlüğü yetkilileri, belirlenen program dahilinde Gebze'nin mahallelerinde asfalt serimi çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

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